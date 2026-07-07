Grêmio

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Recuperado de desconforto, atacante volta aos treinos do Grêmio

Atividade desta terça-feira (7) não contou com Braithwaite, que ainda se recupera de um quadro gripal

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Lucas Katsurayama

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