Recuperado de desconforto, atacante volta aos treinos do Grêmio

O segundo treino do Grêmio nesta semana teve o retorno de um titular importante. Amuzu, recuperado de um desconforto muscular, participou da atividade da manhã desta terça-feira (7) no CT Luiz Carvalho.
O atacante foi baixa no último amistoso, na derrota para a Chapecoense no sábado (4). De volta, ele fica à disposição para o próximo compromisso. No domingo (12), o time de Luís Castro realiza a terceira e última partida preparatória para o segundo semestre: o Cruzeiro, em Brasília.
Por outro lado, Braithwaite segue de fora. O atacante está se recuperando de um quadro gripal.
O elenco gremista ainda realiza outros quatro treinamentos antes de enfrentar os mineiros. A partida está marcada para às 17h de domingo, no Mané Garrincha.
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