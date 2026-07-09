"Quero é receber o meu dinheiro do Grêmio": veja o que disse o presidente do Vitória sobre proposta por Wagner Leonardo

Em 2026, Wagner Leonardo disputou 18 partidas pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O presidente do Vitória, Fábio Mota, negou que o clube tenta a contratação de Wagner Leonardo, do Grêmio. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (9), o dirigente afirmou que quer receber o dinheiro que os gaúchos devem pela aquisição do mesmo atleta, em 2025.

Zero Hora apurou que os baianos enviaram ao Tricolor uma proposta de compra do atleta. A direção gremista avalia a oferta e promete responder em breve.

Em entrevista, Mota foi questionado sobre uma matéria do portal UOL, que noticia que a negociação envolveria o abatimento da dívida do Grêmio com o Vitória.

— Eu quero é receber o meu dinheiro do Grêmio, que os caras não pagam. Não aguento mais falar sobre isso. Wagner Leonardo é amigo do clube e seria uma peça importante para o Vitória. Antes do Brítez (zagueiro contratado pelo Vitória nos últimos dias), a gente tentou. O Grêmio não liberava e nem pagava. Na verdade, estamos tentando recuperar o nosso ativo. Não andou e a gente trouxe o Brítez. De lá para cá, não tem nenhuma novidade, nenhuma conversa por enquanto — disse Fábio Mota.

Em fevereiro de 2025, o Tricolor comprou o atleta do clube baiano. O investimento foi de cerca de R$ 26 milhões por 80% dos direitos econômicos.

Cobrança

Em maio deste ano, Fábio Mota falou à reportagem da Zero Hora que o Grêmio não havia realizado o pagamento de uma parcela. Por isso, ele pretendia acionar o Tricolor na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Em 2026, Wagner Leonardo disputou 18 partidas e marcou um gol pelo time de Luís Castro. Ele era reserva de Viery, mas a venda do jovem zagueiro abre disputa para a posição.