"Quero é receber o meu dinheiro do Grêmio": veja o que disse o presidente do Vitória sobre proposta por Wagner Leonardo

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Zero Hora apurou que clube baiano tenta comprar o zagueiro e aguarda resposta do Tricolor

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Lucas Katsurayama

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