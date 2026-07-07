Grêmio

Altos e baixos
Notícia

Quem ganhou e quem perdeu pontos após os dois amistosos do Grêmio

Wallace, Monsalve e Villasanti foram avaliados de forma positiva, enquanto Willian deixou a desejar nos testes da intertemporada

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Marco Souza

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