Quem ganhou e quem perdeu pontos após os dois amistosos do Grêmio

Willian foi vaiado pelos torcedores em Sinop. Lucas Uebel / Gremio.net

Depois de dois amistosos, o Grêmio ganhou novos elementos para avaliar o grupo de jogadores. Entre decepções e bons momentos, Luís Castro terá a oportunidade de realizar mais um teste.

A equipe enfrenta o Cruzeiro no domingo (11), às 17h, no último amistoso da intertemporada. Uma chance a mais para quem deu boa resposta confirmar a aposta, mas também a possibilidade de recuperação para quem decepcionou.

A melhor resposta, até o momento, foi de Monsalve. O meia entrou no segundo tempo nas duas partidas. Ele iniciou a jogada para um dos gols contra o Cascavel. Mesmo sem protagonizar um lance de impacto contra a Chapecoense, o meia melhorou a produção do setor.

Villasanti também teve atuação elogiada no último final de semana. O paraguaio entrou no fim do confronto, mas deu boa dinâmica ao lado direito do meio-campo. Outro nome que agradou foi Tetê.

— Consegui dar uma retomada na reta final do primeiro semestre. Isso é importante para a minha confianla. Fiz essa cirurgia (de desvio de septo) que é importante para a respiração. Tenho certeza que faremos um bom segundo semestre — disse o atacante.

O zagueiro Wallace novamente deixou boa impressão, mesmo que seja necessário mais tempo para avaliar o defensor de 21 anos. O reforço trazido da CRB segue atrás de Gustavo Martins, Luis Eduardo e Wagner Leonardo na lista de alternativas para a posição.

Em baixa

Apesar de alguns jogadores terem tido o rendimento elogiado, outros voltaram a deixar a desejar. Willian, que atuou como ponta, não deu a resposta esperada.

A atuação em Cascavel não foi tão contestada, mas o desempenho no primeiro tempo da derrota para a Chapecoense rendeu críticas ao meia.

— Infelizmente, tomamos dois gols em falhas nossas. A gente não estava atento. Não tem como acelerar muito o jogo. O campo não permite. A gente conseguiu controlar melhor o jogo, finalizamos de fora da área — lamentou o jogador.

O jovem Luis Eduardo teve a primeira chance pelo lado esquerdo da zaga e não foi bem. O atleta teve participação decisiva nos dois gols da Chapecoense.

No primeiro, foi batido por Bolasie. Depois, ficou preso por um adversário na jogada ensaiada que originou o segundo gol dos catarinenses.