Grêmio

Defensor argentino
Notícia

Quem é Matías Moreno, zagueiro da Fiorentina que o Grêmio tenta contratar

Jogador de 22 anos disputou última temporada pelo Levante, da Espanha

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Zero Hora

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