Quem é Matías Moreno, zagueiro da Fiorentina que o Grêmio tenta contratar

O Grêmio está interessado no zagueiro argentino Matías Moreno. O defensor de 22 anos pertence à Fiorentina, da Itália.
Moreno foi revelado pelo Belgrano, em julho de 2023, aos 19 anos. Na primeira temporada entre os profissionais, disputou 10 jogos. No ano seguinte, foi a campo em mais 16 oportunidades.
Iniciou a carreira jogando pelo lado direito da defesa. Na Espanha, no entanto, atuou pelo lado esquerdo. Chama a atenção pelos 1m93cm de altura e mostrou boa capacidade na saída de bola.
Em 2024, foi titular nas duas partidas do Belgrano contra o Inter pela fase de grupos da Sul-Americana.
Experiência na Itália e na Espanha
Em agosto de 2024, foi comprado pela Fiorentina por 5 milhões de euros. Na Itália, foi utilizado em apenas quatro partidas, sendo duas como titular.
Em julho de 2025, foi emprestado ao Levante, da Espanha. Foi titular na equipe espanhola, atuando em 29 jogos.
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