Quem é Filip Krovinovic, a nova aposta do Grêmio para assumir a função de meia

Filip Krovinovic chega para reforçar grupo de Luís Castro. Hajlduk Split / Divulgação

Filip Krovinovic chega nesta quinta-feira (30) em Porto Alegre. O novo reforço do Grêmio desembarca com a missão de assumir a posição de meia na equipe. Uma expectativa que tem por trás a confiança de Luís Castro, que trabalhou com o jogador de 30 anos em Portugal em 2016.

Mesmo desconhecido no Brasil, a nova aposta da direção para solucionar o problema crônico do clube nos últimos anos carrega a experiência de ter rodada pela Europa e disputado alguns dos principais campeonatos do mundo.

Antes de entrar no radar gremista, Krovinovic passou por algumas ligas. O croata jogou em Portugal, Inglaterra e em seu país natal. Fala português. E dependendo quem é questionado, a avaliação é positiva sobre a mais recente contratação. O compatriota Marko Sivak, repórter da HTR TV, falou sobre as características do jogador.

— Excelente meio-campista, que passou pelas categorias de base dos três principais clubes de Zagreb. Não conseguiu se tornar titular no Benfica, por isso foi emprestado ao West Bromwich, sob o comando de Slaven Bilic, e ao Nottingham Forest antes de vir para o Hajduk. É destro e não é muito alto (1,75 m). É um armador. Em determinado momento da última temporada, o técnico Garcia decidiu reduzir seu tempo em campo e, no final da temporada, Filip foi informado de que o Hajduk não contava mais com ele — opinou.

Damir Dobrinic é jornalista do Sportske Novosti, de Zagreb. Em contato com ZH, o repórter traçou uma linha do tempo da carreira do novo reforço gremista, incluindo a ruptura do ligamento cruzado anterior que tirou o jogador da Copa do Mundo em 2018, assim como o aproveitamento do atleta como volante por Gattuso e outros técnicos que tiraram o protagonismo do meio-campista na liga croata.

— Nenhum jogador da liga croata disputou mais partidas do que Krovinovic desde sua chegada ao Hajduk. Ele esteve em campo em 159 jogos. Ele apresentou seu melhor futebol durante o período quando foi escalado em posições mais ofensivas. Posicionado mais perto do gol adversário e com maior liberdade criativa, suas atuações foram muito impressionantes. Ele encerrou sua primeira temporada no Hajduk com cinco gols e seis assistências, além de registrar o maior número de passes completados no terço final do campo. Naquele ano, o Hajduk conquistou a Copa da Croácia, encerrando um jejum de nove anos sem títulos, e Krovinovic jogou tão bem que o técnico da seleção, Zlatko Dalic, voltou a considerar seriamente uma convocação — relembrou.

A questão ofensiva, no entanto, perdeu força nas últimas temporadas.

— Krovinovic é um jogador que dita o ritmo da partida e é difícil encaixá-lo em um sistema no qual sua principal obrigação seja proteger o próprio gol. Ele não é um jogador do tipo que apenas passa para o companheiro mais próximo, mas foi exatamente nisso que se transformou. A mudança para uma posição mais recuada sufocou efetivamente seu jogo, levando a uma avalanche de passes seguros, sem a progressão e a agressividade ofensiva que sempre foram seus pontos fortes — disse Dobrinic.

Setorista do Nottingham Forest, no The Athletic, Paul Taylor também cita o aproveitamento do jogador em um posicionamento mais defensivo como causa do rendimento aquém das expectativas.

— Ele atuou na posição de camisa 10 pelo Forest durante uma temporada em que o time estava um pouco em limbo.

Sabri Lamouchi foi demitido logo no início da temporada, após o time ter ficado de fora dos playoffs na temporada anterior. Ele era preciso e organizado com a bola. Possuía grande habilidade técnica. Mas, assim que Chris Hughton assumiu o cargo de técnico em outubro, o Forest se tornou um time bastante rígido e pouco ousado. Krovinovic se saiu bem, mas faltou-lhe um pouco de criatividade e perigo ofensivo. Para ser justo, isso pode ter sido devido ao estilo de jogo do Forest sob o comando de Hughton. Não era nada empolgante. pode ter ficado um pouco limitado por causa disso — disse.

A partir desta quinta-feira, quando desembarcar em Porto Alegre, Krovinovic terá a chance de recompensar em campo a confiança dada por Luís Castro. Uma aposta mais da direção para acabar com a saga pela busca de um meia capaz de fazer o time do Grêmio jogar.