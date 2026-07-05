Quase um ano depois, Villasanti volta a disputar uma partida pelo Grêmio 

Villasanti entrou em campo no segundo tempo do amistoso entre Grêmio e Chapecoense. Reprodução / Gaúcha

Exatos 321 dias. Este foi o tempo em que Villasanti ficou longe dos gramados. O paraguaio entrou na reta final do segundo tempo do amistoso entre Grêmio e Chapecoense, em Sinop, no Mato Grosso, e voltou a participar de uma partida após a recuperação da lesão sofrida no joelho.

A última partida disputada por Villasanti foi no dia 17 de agosto de 2025, na vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte. No gramado sintético, o jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo.

Desde então, o jogador não esteve apto para participar de uma partida, perdendo o restante da temporada de 2025 e o primeiro semestre de 2026.

No período, o jogador passou pelo processo cirúrgico e sessões de fisioterapia para readquirir as condições necessárias para voltar aos gramados.

O atleta já havia ficado no banco de reservas dos duelos contra Corinthians e Santos, pelo Brasileirão, mas não foi escolhido pelo técnico Luís Castro para entrar em campo.

O objetivo do jogador era estar em condições de ser convocado para defender a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Mas o técnico Gustavo Alfaro optou por não convocá-lo para o Mundial. A justificativa dada pelo paraguaio foi a ausência de minutos do jogador.