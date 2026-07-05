Grêmio

Retorno!
Notícia

Quase um ano depois, Villasanti volta a disputar uma partida pelo Grêmio 

Jogador não entrava em campo desde o dia 17 de agosto de 2025, quando rompeu o LCA do joelho esquerdo

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