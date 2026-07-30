Quanto o Grêmio receberá se avançar às oitavas da Sul-Americana?

Equipe gremista precisa reverter a derrota sofrida em La Paz. Duda Fortes / Agencia RBS

Além de seguir vivo na Copa Sul-Americana, a partida contra o Bolívar, na noite desta quinta-feira (30), às 19h, na Arena, pode representar para o Grêmio uma nova premiação da Conmebol.

Caso avance às oitavas de final do torneio, o Tricolor receberá US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões).

Como perdeu por 3 a 2 o jogo de ida, em La Paz, a equipe comandada por Luís Castro precisa de dois gols de diferença para passar no tempo normal. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Premiações anteriores

Até agora, o Grêmio já embolsou R$ 6 milhões (US$ 1,175 milhão de dólares) pelas etapas anteriores do torneio.

Os clubes recebem US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por disputar a fase de grupos. A cada vitória, ganham mais US$ 125 mil (R$ 640 mil). Como o Tricolor bateu Palestino e Riestra — duas vezes —, tem direito a US$ 375 mil (R$ 1,9 milhão). Pelos playoffs, foram mais US 500 mil (R$ 2,5 milhões).

Somando todos os valores, os cofres gremistas podem terminar a noite com R$ 9 milhões.

Confira os valores pagos pela Conmebol:

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão)

US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) Vitória na fase de grupos: US$ 125 mil (R$ 640 mil)

US$ 125 mil (R$ 640 mil) Playoffs : US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,1 milhões)