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"Quando não dá na técnica, tem que ser na raça", diz Gabriel Grando após defender dois pênaltis em vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro

Tricolor venceu amistoso por 3 a 1 em Brasília

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