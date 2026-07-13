"Quando não dá na técnica, tem que ser na raça", diz Gabriel Grando após defender dois pênaltis em vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro

Em amistoso com clima tenso dentro de campo, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 1, neste domingo (12), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Carlos Vinícius abriu para o Tricolor, Sinisterra empatou e Nardoni botou o Grêmio de novo na frente ainda no primeiro tempo.
Na etapa final, o placar ficou nas mãos de Gabriel Grando, que defendeu dois pênaltis e manteve a vantagem gremista. No finalzinho, o estreante Matheus Nascimento ampliou, de pênalti.
— Uma coisa que a gente sempre fala é que, quando não dá na técnica, a gente tem que ir na raça. E a gente demonstrou isso durante os 90 minutos hoje — disse o goleiro.
Protagonista em Brasília, o goleiro atribui as defesas dos pênaltis à "intuição":
— Eu fiquei seis ou oito meses trabalhando com o Kaio Jorge no Cruzeiro, em 2024, e ele sempre bateu aberto contra mim. Chegou na hora e alguma coisa me disse para ir no cruzado. E com o Pec foi uma intuição, e consegui ser feliz.
Saldo da intertemporada
Grando foi o defensor do Grêmio nos amistosos da intertemporada, enquanto Weverton estava na Copa com a Seleção Brasileira. Ele comemorou, mais do que o resultado, o desempenho que o time apresentou contra o Cruzeiro.
— A gente trabalha muito, mas tem situações em que a gente não consegue colocar em prática, como foi o último jogo (derrota para a Chapecoense por 2 a 1). A gente está trabalhando firme, trabalhando sério e hoje a gente pôde demonstrar um pouco do nosso trabalho.
O Grêmio volta a campo na sexta-feira (17), na primeira partida oficial após a parada para a Copa. O Tricolor enfrenta o Mirassol, no Maião, às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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