Qual o meio-campo ideal do Grêmio para o restante da temporada? Vote na enquete

Sem Arthur, que não teve o contrato renovado durante a parada para a Copa do Mundo, o técnico Luis Castro terá que montar um novo meio de campo para o Grêmio. O português fez testes nos três amistosos da intertemporada.
Na vitória contra o Cruzeiro, último dos amistosos antes da volta contra o Mirassol, Castro optou por escalar Villasanti e Nardoni. O paraguaio, mesmo sem ritmo de jogo, fez boa partida, enquanto o argentino marcou um dos gols no Mané Garrincha.
Na sua opinião, torcedor, qual deveria ser o meio de campo ideal do Grêmio para o restante da temporada de 2026? Vote abaixo na enquete de Zero Hora.
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