Grêmio

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Qual o meio-campo ideal do Grêmio para o restante da temporada? Vote na enquete

Tricolor volta à disputa do Brasileirão na sexta-feira (17) contra o Mirassol

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Zero Hora

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