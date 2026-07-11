Quais testes Luís Castro deve fazer no Grêmio no amistoso contra o Cruzeiro

Luís Castro prepara ajustes após atuações contra Cascavel e Chapecoense. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Chegou o momento do apronto final. Depois de três semanas de treinos na intertemporada, o Grêmio conclui neste domingo (12) o período de preparação para o segundo semestre com um teste de peso.

No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro a partir das 17h. Uma oportunidade de provar de vez que o time encontrou respostas para os problemas que se repetiram desde janeiro na equipe.

A vitória sobre o Cascavel evitou alguns questionamentos. Dúvidas que ganharam força após a atuação ruim dos titulares na derrota para a Chapecoense. O jogo em Sinop assustou ao torcedor, que esperava ver evolução no time depois do período de preparação.

— Nós queremos sempre jogar com a mesma intensidade e com a mesma capacidade de chegar à frente, estando equilibrados atrás. Não tivemos no primeiro tempo e isso preocupa — disse o treinador após o jogo contra a Chapecoense.

Uma das questões trabalhadas nos treinamentos foi a dinâmica do meio-campo. Depois de testar variações com dois volantes e um meia, três meio-campistas mais marcadores juntos e dois jogadores mais próximos do centroavante, Castro tentou aprimorar a ideia de ter um camisa 10 junto a Leonel Pérez e Nardoni. Só que o resultado esperado ainda não apareceu. Monsalve ganhou ponto pelo rendimento contra a Chapecoense, mas Gabriel Mec segue com crédito para seguir como o meia titular.

— Temos que juntar mais algum jogador entre linhas para termos capacidade de invadir os três corredores. É isso que temos pedido e temos trabalhado muito em treino — explicou o técnico.

A composição do sistema defensivo após a saída de Viery também será testada contra o Cruzeiro. A possibilidade de saída de Wagner Leonardo, que negocia o retorno ao Vitória, tira uma das alternativas da comissão técnica. Luis Eduardo é o favorito a ganhar espaço, pelo lado esquerdo, junto a Gustavo Martins. O rendimento neste domingo pode fazer o jovem ganhar pontos com Luís Castro. E fazer a busca iniciada pela direção pela contratação de mais um zagueiro ser um pouco menos intensa.

Disputa no ataque gremista

A briga na hierarquia do ataque é o terceiro elemento a ser observado. Amuzu, de volta ao time após problemas musculares, resolve o lado esquerdo do setor. Enamorado e Tetê brigam pela titularidade na direita, os dois tiveram bons e maus momentos no primeiro semestre.

Carlos Vinícius segue como titular, mas o recém-chegado Matheus Nascimento pode ser testado. Uma dupla de ataque, alternativa testada na reta final das partidas de maio, segue cotada.