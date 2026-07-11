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Quais testes Luís Castro deve fazer no Grêmio no amistoso contra o Cruzeiro

Treinador fará observações no último jogo da intertemporada tricolor

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Marco Souza

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