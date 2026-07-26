Próximo jogo do Grêmio: veja quando o Tricolor volta a campo

Após o empate com o Fluminense, na noite deste domingo (26), o Grêmio se prepara para os próximos jogos da temporada. Na sequência, o Tricolor terá de dividir atenções entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

O próximo jogo será pela competição organizada pela Conmebol. Na quinta-feira (30), às 19h, o Grêmio recebe o Bolívar na Arena para definir o playoff. Na ida, os bolivianos venceram por 3 a 2, na altitude.

Depois deste confronto, o Tricolor foca na Copa do Brasil. Em 2 de agosto, abre a disputa de oitavas de final contra o Mirassol. O primeiro jogo será no Maião, às 18h. Enquanto o duelo decisivo ocorre na Arena, no dia 5, às 19h30min.

Já pelo Brasileirão, o próximo jogo será em 8 de agosto, contra o São Paulo, às 16h. A partida ocorre na Arena do Grêmio.

Os cinco próximos jogos do Grêmio

30/7, 19h: Grêmio x Bolívar (Sul-Americana)

(Sul-Americana) 2/8, 18h: Mirassol x Grêmio (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 5/8, 19h30min: Grêmio x Mirassol (Copa do Brasil)

(Copa do Brasil) 8/8, 16h: Grêmio x São Paulo (Brasileirão)

(Brasileirão) 15/8, 16h30min: Atlético-MG x Grêmio (Brasileirão)