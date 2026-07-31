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Próximo jogo do Grêmio: confira quando o Tricolor volta a campo

Eliminado da Sul-Americana, equipe enfrenta o Mirassol pelas oitavas de Copa do Brasil e São Paulo no Brasileirão

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