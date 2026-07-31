Próximo jogo do Grêmio: confira quando o Tricolor volta a campo

Grêmio está fora da Sul-Americana e volta as atenções para a Copa do Brasil e Brasileirão Duda Fortes / Grupo RBS

O Grêmio se despediu da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (30) com a derrota por 1 a 0 para o Bolívar na Arena. O clube gaúcho, no entanto, não tem tempo para lamentações, pois já terá uma nova decisão em torneio eliminatório na sequência do calendário. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Mirassol, no domingo (2), às 18h, no Estádio Campos Maia, no Interior paulista.

O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O embate de volta será jogado na quarta-feira (5), às 19h30min, na Arena.

Quem avançar no confronto confirma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, que terá os cruzamentos decididos em novo sorteio organizado pela CBF.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta aos gramados no dia 8, em jogo contra o São Paulo, na Arena, pela 22ª rodada.

Próximos jogos do Grêmio:

Mirassol x Grêmio — Copa do Brasil |domingo (2), às 18h, no estádio Campos Maia

Grêmio x Mirassol — Copa do Brasil | quarta-feira (5), às 19h30min, na Arena

Grêmio x São Paulo — Brasileirão | sábado (8), às 16h, na Arena