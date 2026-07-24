Próximo jogo do Grêmio: confira quando o Tricolor volta a campo

Titular na Bolívia, Braithwaite deve voltar para o banco. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após derrota por 3 a 2 para o Bolívar, nesta quinta-feira (23), o Grêmio volta a campo no domingo (26). O adversário será o Fluminense, na Arena, a partir das 18h30min. O jogo é valido pelo Brasileirão.

O Grêmio está na 16º colocação na competição, com 36 pontos, um a mais do que o Vasco, o primeiro clube na zona de rebaixamento. Um tropeço em casa diante do time carioca pode colocar o time de Luís Castro no Z-4.

O técnico português voltará a comandar a equipe, após não viajar à Bolívia devido a questões médicas. Em campo, o principal retorno será o do centroavante Carlos Vinícius, que cumpre dois jogos de suspensão no torneio continental.

A partida deve marcar a estreia de Jovane Cabral. O atacante cabo-verdiano teve o seu nome publicado no BID nesta quinta-feira (23).

Com o resultado em La Paz, o Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo de volta para se classificar, na quinta-feira (30). Se vencer por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis. Derrota elimina o time gremista da Sul-Americana.