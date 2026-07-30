O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (30), na Arena, para enfrentar o Bolívar pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. O Tricolor precisa vencer para seguir vivo na competição.
Para isso, o técnico Luís Castro deve escalar um time mais ofensivo. O trio de volantes deve ser desfeito. Gabriel Mec é a principal opção para reforçar o meio de campo.
No ataque, a esperança de gols passa por Braithwaite, já que Carlos Vinícius cumpre mais uma partida de suspensão. O Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols para avançar direto às oitavas e enfrentar o São Paulo.
Veja a provável escalação: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Pedro Gabriel); Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Braithwaite.
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