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Momento ruim
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Presidente do Grêmio fala sobre elenco e promete cinco contratações na janela: "Peças que temos talvez não sejam suficientes"

Tricolor perdeu para o Mirassol na noite de sexta-feira (17) e estacionou a uma posição da zona de rebaixamento

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