Presidente do Grêmio fala sobre elenco e promete cinco contratações na janela: "Peças que temos talvez não sejam suficientes"

Odorico Roman falou que a derrota foi "decepcionante". Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio não teve um bom reencontro com o Brasileirão. Na noite de sexta-feira (19), o Tricolor perdeu para o Mirassol, por 2 a 1, no interior paulista, pela 19ª rodada e estacionou no 16º lugar, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Além do resultado desfavorável, o desempenho também foi preocupante. O Grêmio foi dominado pelo Mirassol e só conseguiu descontar com um gol achado por Carlos Vinícius.

Depois da coletiva e Luís Castro, Paulo Pelaipe e Odorico Roman falaram com a imprensa. O presidente gremista disse que o sentimento é de decepção com a atuação do time, e que alguns "problemas crônicos" se repetiram e precisam ser resolvidos.

— A minha avaliação é que talvez as peças que temos disponíveis não sejam suficientes para corrigir esses problemas. Então, a nossa expectativa é que nessa janela consigamos entregar peças para corrigir esses problemas. Nós devemos acrescentar o plantel em torno de cinco jogadores — afirmou.

Nesta janela, o Grêmio já anunciou dois reforços, o zagueiro Wallace, ex-CRB, e o centroavante Matheus Nascimento, que estava no LA Galaxy.

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O presidente também respaldou o trabalho do técnico Luís Castro.

— A convicção do departamento de futebol é que o trabalho é bom, mas não está aparecendo em campo o resultado do trabalho.