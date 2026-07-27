Grêmio

Com o pé direito
Notícia

Poucos minutos e gol importante: como foi a estreia de Diego Caito pelo Grêmio

Lateral entrou no segundo tempo e do jogo contra o Fluminense, domingo, na Arena

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS