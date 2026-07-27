Poucos minutos e gol importante: como foi a estreia de Diego Caito pelo Grêmio

Ele ainda nem foi apresentado oficialmente como reforço do Grêmio, mas já fez a torcida comemorar. O lateral-direito Diego Caito entrou no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, domingo (26), na Arena, e marcou o gol de empate.

Foram apenas 21 minutos, mas que deram esperança aos gremistas de que o Tricolor finalmente terá um lateral de ofício. Pavon vem atuando na função nesta temporada, mas de maneira improvisada.

Diego Caito pode ser a solução na lateral direita do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Drible e sorte

Caito mostrou nos poucos minutos que esteve em campo que tem atributos ofensivos. No gol, driblou Renê e contou com a sorte na hora de cruzar. A bola desviou no zagueiro e encobriu Fábio.

Um pouco antes de marcar, o lateral já havia tentando uma finalização de fora da área que foi bloqueada. No campo de ataque, Caito foi incisivo, com boa parte dos passes buscando a direção do gol e sendo acionado com frequência na ponta direita.

Na fase defensiva, o lateral praticamente não foi acionado. Ele teve apenas uma interceptação e sofreu um drible, mas que não resultou em perigo.

Caito será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (27), no CT Luiz Carvalho, apenas por formalidade. A torcida do Grêmio já teve uma primeira impressão positiva do novo reforço e espera que ele resolva o problema da lateral-direita.

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