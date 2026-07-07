Peñarol confirma compra de centroavante emprestado pelo Grêmio

Arezo assinou contrato até 2029 com o Peñarol. Peñarol / Divulgação

O Peñarol confirmou nesta terça-feira (7) a compra de Matías Arezo. O clube uruguaio exerceu a opção de compra estipulada em contrato e assinou com o centroavante até 2029.

Ficou acertado o pagamento de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual). Os depósitos devem ser feitos em janeiro de 2027, 2028 e 2029.

Pelo Penarol

Arezo fez nove gols em 23 jogos na temporada e foi o artilheiro do time treinado por Diego Aguirre.

Arezo foi contratado pelo Grêmio em julho de 2024, junto ao Granada, da Espanha. Pelo Tricolor, disputou 38 jogos e marcou apenas seis gols.

Pelo Grêmio

37 jogos

6 gols

2 assistências

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