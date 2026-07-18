Paulo Pelaipe garante permanência de Luís Castro: "Trocar treinador não é solução"

A diretoria do Grêmio bancou Luís Castro. Após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na noite desta sexta-feira (17), o executivo de futebol do clube, Paulo Pelaipe, concedeu entrevista coletiva e assegurou a permanência do técnico.
Pelaipe reconheceu as dificuldades e voltou a falar que o Grêmio terá um ano difícil. No entanto, afirmou que não adianta fazer mudanças no comando da equipe:
— Trocar o treinador não é a solução — resumiu.
O dirigente foi questionado sobre os motivos para a manutenção de Luís Castro.
— Ele tem coragem de trabalhar com os jovens. Tem clube que deve R$ 20 milhões (para treinador) — destacou.
Contratações
O dirigente destacou que o Grêmio não irá ao mercado fazer contratações que o clube não pode honrar:
— Sabemos das dificuldades que temos. O Grêmio nunca escondeu as dificuldades. Temos que ter tranquilidade. O torcedor está chateado, e com razão — apontou.
O Grêmio é o primeiro time fora do Z-4. O time ocupa a 16ª posição, com 21 pontos, e volta a campo pelo Brasileirão somente na próxima na semana, no domingo (26), às 18h30min, contra o Fluminense, na Arena.
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