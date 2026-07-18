Grêmio

Respaldo da direção
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Paulo Pelaipe garante permanência de Luís Castro: "Trocar treinador não é solução"

Executivo de futebol concedeu entrevista coletiva após derrota para o Mirassol 

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Zero Hora

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