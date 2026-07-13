Os números de Jovane Cabral pela seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo

Jovane Cabral jogou na partida contra a Argentina. CHANDAN KHANNA / AFP

O novo jogador do Grêmio, Jovane Cabral, jogou em dois dos quatro jogos da seleção de Cabo Verde pela Copa do Mundo 2026.

O meia foi contratado pelo Tricolor e deve chegar a Porto Alegre na terça-feira (14), com um contrato de um ano e meio.

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Números de Jovane Cabral na Copa

Espanha x Cabo Verde

Na partida contra a Espanha, que marcou a estreia de Cabo Verde na Copa, Cabral jogou por 61 minutos.

Ele percorreu 6,5 quilômetros e fez uma finalização, além de dois desarmes. A nota dele na partida foi de 6,7, segundo o site Sofascore.

Mapa de calor de Jovane Cabral durante o jogo contra a Espanha. Sofascore / Reprodução

Argentina x Cabo Verde

Já na partida contra Argentina, que eliminou a seleção cabo-verdiana da competição, foram 80 minutos jogados e 7,5 quilômetros percorridos em campo.

Ele também teve uma finalização no jogo e dois desarmes, além de ter marcado uma falta. A nota dele na partida foi de 6,6, segundo o site Sofascore.

Mapa de calor de Jovane Cabral durante o jogo contra a Argentina. Sofascore / Reprodução

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Quem é Jovane Cabral

Aos 16 anos, Jovane Cabral deixou o Grémio Nhagar, de Cabo Verde, para jogar pela equipe B do Sporting, de Portugal.

Jorge Jesus, ex-Flamengo e atual treinador da seleção de Portugal, era treinador do clube na época e foi quem deu as primeiras oportunidades para o cabo-verdiano.

O meia acumula passagens por clubes da Grécia e da Itália, até chegar ao Estrela Amadora.

Sua última temporada pelo clube português foi positiva. Foram 27 partidas, sete gols e uma assistência.

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