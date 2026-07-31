O valor que o Grêmio deixa de receber com a eliminação na Sul-Americana

Villasanti lamenta eliminação precoce na competição. Duda Fortes / Grupo RBS

O Grêmio foi eliminado da Sul-Americana na última quinta-feira (30). Depois de perder na Bolívia por 3 a 2, o Tricolor voltou a ser derrotado pelo Bolívar, dessa vez na Arena, pelo placar de 1 a 0.

Com isso, sem avançar para as oitavas de final, deixou de arrecadar US$ 600 mil (aproximadamente R$ 3,1 milhões).

O Grêmio embolsou R$ 6 milhões (US$ 1,175 milhão de dólares) pelas etapas anteriores da Sul-Americana.

Os clubes recebem US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por disputar a fase de grupos. A cada vitória, ganham mais US$ 125 mil (R$ 640 mil). Como o Tricolor bateu Palestino e Riestra — duas vezes —, tem direito a US$ 375 mil (R$ 1,9 milhão). Pelos playoffs, foram mais US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões).

Confira os valores pagos pela Conmebol: