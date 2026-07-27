O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio contra o Fluminense

Carlos Vinícius foi pouco acionado contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

A volta do Grêmio à Arena após a parada para a Copa do Mundo quase terminou com nova frustração, mas um gol na etapa final da partida, neste domingo (26), evitou a derrota para o Fluminense e garantiu mais um ponto no Brasileirão.

O Tricolor empatou em 1 a 1 com os cariocas, pela 20ª rodada do Brasileirão, ultrapassou o Inter e subiu para a 15ª posição da tabela.

Veja o que os colunistas de GZH escreveram sobre o empate do Grêmio com o Fluminense.