O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio contra o Fluminense

A volta do Grêmio à Arena após a parada para a Copa do Mundo quase terminou com nova frustração, mas um gol na etapa final da partida, neste domingo (26), evitou a derrota para o Fluminense e garantiu mais um ponto no Brasileirão.
O Tricolor empatou em 1 a 1 com os cariocas, pela 20ª rodada do Brasileirão, ultrapassou o Inter e subiu para a 15ª posição da tabela.
Veja o que os colunistas de GZH escreveram sobre o empate do Grêmio com o Fluminense.
O que disseram os colunistas de GZH sobre Grêmio 1x1 Fluminense
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