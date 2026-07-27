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O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio contra o Fluminense

Tricolor buscou o 1 a 1 contra os cariocas, na Arena, com belo gol de Diego Caito, na reta final da partida

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