O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Mirassol

A volta do Grêmio ao Brasileirão foi uma repetição do primeiro semestre. O Tricolor foi dominado e derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, nesta sexta-feira (17), no Maião, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Veja o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota do time de Luís Castro no interior paulista.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
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