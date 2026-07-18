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O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Mirassol

Tricolor foi dominado pelo time paulista e acabou derrotado por 2 a 1

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