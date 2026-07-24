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O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Bolívar

Tricolor apresentou falhas defensivas e levou 3 a 2 na altitude no jogo de ida do playoff da Sul-Americana

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