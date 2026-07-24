O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Bolívar

Grêmio de Dodi não conseguiu superar a altitude boliviana. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio largou em desvantagem no playoff da Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (23), levou 3 a 2 do Bolívar, na altitude, e vai precisar reverter a desvantagem no jogo de volta, na Arena, na semana que vem.

Os gols do Tricolor foram marcados por Tetê e Villasanti. Para avançar de forma direta, vai precisar vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a partida aos pênaltis.

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