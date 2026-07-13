Grêmio

Negociando 
Notícia

O que a Fiorentina pede para negociar zagueiro argentino com o Grêmio

Tricolor tem interesse na contratação de Matías Moreno, jogador que atuou por empréstimo no Levante, da Espanha

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Geison Lisboa

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