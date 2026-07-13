O que a Fiorentina pede para negociar zagueiro argentino com o Grêmio

O Grêmio mantém conversas com a Fiorentina, da Itália, para tentar a contratação do zagueiro argentino Matías Moreno, que atuou por empréstimo no Levante na última temporada do futebol espanhol. Um obstáculo, porém, pode estar nos valores exigidos para um acordo.
Segundo apurou a reportagem de Zero Hora junto ao estafe do defensor de 22 anos, o clube italiano está disposto a negociar o jogador apenas em definitivo. A Fiorentina pede entre 12 e 15 milhões de euros (R$ 87 milhões), valor considerado alto e que pode inviabilizar a negociação.
Em 2024, para contratar Moreno junto ao Belgrano, a Fiorentina desembolsou cerca de 5 milhões de euros. O zagueiro assinou contrato por cinco temporadas, mas acabou sendo emprestado ao Levante para ganhar mais minutos na última temporada europeia.
Recentemente, a própria Fiorentina acertou com o Grêmio a contratação do zagueiro Viery. Os italianos pagaram ao Tricolor cerca de 15 milhões de euros pela transferência. A boa relação entre os clubes, no entanto, pode facilitar as conversas por Matías Moreno, embora a exigência financeira da Fiorentina possa ser um entrave.
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