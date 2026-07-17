O Brasileirão recomeça para o Grêmio nesta sexta-feira (17). O Tricolor enfrenta o Mirassol no interior paulista pela 19ª rodada, no primeiro compromisso oficial após a parada para a Copa do Mundo. A bola rola a partir das 20h, no Maião.
Para o segundo semestre, o Grêmio não terá Viery e Arthur, que se despediram do clube. No meio-campo, a boa notícia é o retorno de Villasanti, recuperado de lesão. Para a partida contra o Mirassol, Luís Castro não terá a disposição os reforços, Wallace e Matheus Nascimento, que não viajaram.
O técnico vai mandar a campo um time semelhante ao que venceu o amistoso com o Cruzeiro por 3 a 1, mas com mudança de algumas peças. A começar pelo gol, onde Gabriel Grando dá lugar a Weverton, já reintegrado ao grupo depois de retornar da Copa do Mundo.
As principais dúvidas estão na defesa. Wagner Leonardo e Kannemann são as opções para formar dupla de zaga com Gustavo Martins. Caio Paulista, que jogou contra o Cruzeiro, pode perder a vaga na lateral para Pedro Gabriel.
Um provável Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Kannemann), Pedro Gabriel (Caio Paulista); Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec (Monsalve); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.