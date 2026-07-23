O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (23), às 19h, contra o Bolívar. O duelo no Estádio Hernando Siles, a 3.650 metros de altitude de La Paz, na Bolívia, é válido pela ida dos playoffs da Sul-Americana.
O técnico Luís Castro não estará à beira do gramado por questões de saúde. O auxiliar Vitor Severino comandará a equipe, que deve ser mista para esse jogo.
Carlos Vinícius, suspenso, e Amuzu, que está afastado por conta de concussão sofrida na última partida, são ausências certas. Diego Caito e Jovane Cabral, que foram contratados recentemente, não foram inscritos a tempo dos playoffs da Sul-Americana.
Já o zagueiro Wallace e o atacante Matheus Nascimento foram inscritos e poderão estrear pelo Grêmio.
Dúvidas em outros setores do time
Na defesa, Wagner Leonardo deve aparecer na zaga no lugar de Kannemann, que atuou os 90 minutos contra o Mirassol na última sexta-feira (17). Na lateral esquerda, Caio Paulista e Pedro Gabriel disputam posição.
O meio de campo deve ter um trio de volantes, com Villasanti, Leo Pérez e Dodi.
No ataque, Enamorado deve substituir Amuzu, enquanto Braithwaite entrará no lugar de Carlos Vinícius.
Provável time
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Villasanti, Leo Pérez e Dodi; Enamorado, Tetê e Braithwaite.
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