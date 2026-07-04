O motivo para a ausência de dois titulares do Grêmio no amistoso contra a Chapecoense

Braithwaite é um dos desfalques do Grêmio para a partida deste sábado. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio tinha planos de contar com força máxima para a partida contra a Chapecoense, em Sinop, neste sábado (4). Mas questões físicas tiraram Braithwaite e Amuzu da viagem a Mato Grosso. O dinamarquês está gripado. E o ganês relatou dores musculares.

A situação do centroavante é monitorada pela suspensão de Carlos Vinícius na Copa Sul-Americana. Braithwaite será titular nos dois jogos contra o Bolívar.

Além da dupla, por problemas físicos, João Pedro também sobrou da relação da viagem para o segundo jogo da intertemporada. O lateral não foi convocado para os amistosos contra Cascavel e Chapecoense pelo rendimento técnico apresentado nos treinamentos.

Um retorno bastante comemorado nos bastidores é o de Villasanti. A expectativa da comissão técnica é aproveitar o volante, mesmo que a situação do gramado no Estádio Gigante do Norte esteja longe das condições ideias.

O campo passou por uma série de reformas nos últimos dias para tapar buracos e tentar nivelar o solo. Algumas faixas de grama foram plantadas para tapar algumas áreas do solo com problemas. A avaliação, no entanto, é de que o piso é duro e precisará ser molhado para melhorar um pouco de condições para a partida.