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O motivo para a ausência de dois titulares do Grêmio no amistoso contra a Chapecoense

Braithwaite e Amuzu foram preservados da viagem a Sinop

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Marco Souza

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