"O Mirassol competiu mais do que nós", assume Luís Castro após derrota do Grêmio pelo Brasileirão

A realidade voltou a bater na porta do Grêmio. Os amistosos de intertemporada caíram no esquecimento dos torcedores gremistas, que agora exigem respostas do técnico Luís Castro pela derrota de 2 a 1 para o Mirassol, na noite de sexta-feira (17), em São Paulo.

Na coletiva de imprensa após o jogo, o treinador português falou sobre diversos assuntos. No entanto, a resposta mais clara que o torcedor teve foi:

— O Mirassol competiu mais do que nós.

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Castro havia gostado do nível de competitividade da sua equipe no amistoso contra o Cruzeiro, o último antes do retorno do Brasileirão. Porém, o Grêmio ficou muito aquém do visto e esperado.

— No primeiro tempo fomos uma equipe que ficamos aquém daquele que é a competitividade de um jogo e do que devemos fazer. São contextos diferentes e neste jogo deveríamos ter ainda mais responsabilidade para competir mais — explicou o treinador.

O Mirassol abriu 2 a 0 no primeiro tempo e apenas controlou o resultado na segunda etapa. Mesmo o gol de Carlos Vinícius não foi suficiente para o Grêmio ameaçar um empate no Maião.

Próximos desafios do Tricolor

O resultado deixou o Grêmio na beira da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor soma 21 pontos e é o 16º colocado. No entanto, o foco do clube agora é outro.

Na quinta-feira (23), o time de Castro viaja para La Paz, na Bolívia, onde enfrentará o Bolívar pela partida de ida do playoff da Sul-Americana.

Questionado sobre o foco nas competições, o treinador português não indicou que vai abdicar de qualquer torneio.

— A dimensão do Grêmio não nos permite abdicar de competições. E se eu lhe disser aqui: "vamos abdicar desta", a pergunta será "onde está a dimensão e o prestígio do Grêmio?" O prestígio do Grêmio e a dimensão do Grêmio nos obriga a lutar por todas as competições.

— Eu, enquanto treinador, acredito que o objetivo fundamental é o Brasileirão. É nele que reside o nosso grande foco. É ali que nós jogamos muito do que é o futuro e o presente do Grêmio. A Copa do Brasil é outra grande competição e prestigiada do Brasil, e que nós queremos muito seguir em frente. A Sul-Americana vamos nos atirar aos jogos em função de como estaremos nas duas competições que damos mais importância — complementou.