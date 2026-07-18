Grêmio

Segue sem vencer fora
Notícia

"O Mirassol competiu mais do que nós", assume Luís Castro após derrota do Grêmio pelo Brasileirão

Tricolor perdeu para o Mirassol e se complicou ainda mais no Brasileirão

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS