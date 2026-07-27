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Novo reforço do Grêmio, Diego Caito comemora oportunidade: "Sei o que é vestir essa camisa"

Lateral teve passagem pelas categorias de base do clube

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Marco Souza

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