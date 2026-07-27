Novo reforço do Grêmio, Diego Caito comemora oportunidade: "Sei o que é vestir essa camisa"

Diego Caito conhece bem a casa nova. Aos 13 anos, ele vestiu a camisa do Grêmio nas categorias de base. Nove anos depois, o lateral-direito está de volta. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (27) como reforço, o jogador já tinha dado suas credenciais na Arena. Ele foi o autor do gol do empate com o Fluminense.

O vice de futebol Rafael Lima brincou com a situação. O dirigente falou sobre a situação inusitada, do novo reforço ter jogado antes de ser apresentado.

— Se apresentou da melhor forma possível ao torcedor, antes mesmo da coletiva oficial. Nos ajudou muito com o gol. Teremos ainda muitas alegrias juntos — disse.

O jogador também falou sobre ter sido utilizado contra o Fluminense. E comemorou o gol:

— Fico muito feliz de vestir essa camisa. Quando tive a oportunidade, não pensei duas vezes e vir. Sei o que é vestir essa camisa e representar essas cores. Estava um pouco nervoso. Talvez tenha sido até bom (ter jogado antes da apresentação). Mesmo falando aqui, é responder dentro das quatro linhas. Conheci a atmosfera da Arena e fiquei muito feliz por isso — comemorou.

O lateral disse que possuiu características ofensivas e saudou a competição que terá com Pavon, Marcos Rocha e João Pedro pela titularidade no setor.

— Chego para agregar ao elenco, disputar a posição. Quanto ao Pavon, é um cara super dedicado. E se dedica muito pelo Grêmio. Ele corre e luta por todos. Preciso reconhecer o trabalho que ele faz. Se o treinador precisar de mim, estarei disponível — comentou.

Caito não será alternativa para o jogo desta quinta-feira (30) para a partida contra o Bolívar. O novo reforço gremista não está inscrito na Copa Sul-Americana.

Assista à apresentação na íntegra: