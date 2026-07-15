Nacional tenta contratar atacante do Grêmio

Kike Olivera tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Nacional, do Uruguai, voltou a tentar a contratação do atacante Cristian Olivera, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Bahia. O estafe do jogador, no entanto, garante que as negociações não devem evoluir.

O principal entrave está no modelo de negócio apresentado pelo Nacional. Os uruguaios estariam interessados em um empréstimo, formato que não agrada ao Grêmio, principalmente pelos baixos valores envolvidos na negociação.

Outro obstáculo é a posição do Bahia. O clube baiano não pretende liberar Kike antes do término do contrato de empréstimo, que se encerra no fim da atual temporada e prevê uma opção de compra ao final do mesmo vínculo.

Cristian Olivera tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027. Contratado em fevereiro de 2025, o atacante custou 3,5 milhões de dólares aos cofres do clube. O atacante acumulou polêmicas em sua passagem por Porto Alegre.