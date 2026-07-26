Na luta contra o Z-4, Grêmio recebe o Fluminense na Arena

Jovane Cabral pode fazer estreia pelo Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de 57 dias, o Grêmio reencontra seu torcedor na Arena. A partir das 18h30min deste domingo, contra o Fluminense, o Tricolor estará em campo novamente em seu estádio.

Algumas coisas mudaram no clube, dentro e fora de campo, mas a missão segue a mesma de quando a equipe enfrentou o Corinthians na última partida como mandante. Luís Castro e seus jogadores ainda buscam regularidade, mostrar evolução e deixar o Z-4 para trás de vez.

A partida válida pela 20ª rodada é tratada como decisão no clube. Desde a volta do período de preparação durante a Copa do Mundo, são duas derrotas. Mesmo que em circunstâncias diferentes, por conta da altitude de La Paz no jogo contra o Bolívar, o rendimento exibido contra o Mirassol incomodou muito internamente.

O executivo Paulo Pelaipe, após a partida em São Paulo, defendeu a manutenção do trabalho de Castro.

— A solução não é a mudança do treinador, trazer outro e daqui a três, quatro meses tirar de novo. Sabemos que o torcedor está indignado e tem razão, ele quer vitórias e elas não estão acontecendo. Não vamos chegar aqui e deixar de enfrentar o torcedor, dizer que ele tem razão. Temos que fazer as correções, trabalhamos muito, mas infelizmente, não estão acontecendo os resultados que queremos — admitiu.

Mudanças no time

O treinador deve promover mudanças em relação ao time utilizado na última quinta. Gustavo Martins e Kannemann devem formar a dupla titular de defesa, com Pavon e Pedrinho ou Caio Paulista nas laterais. Villasanti e Nardoni formam a dupla de volantes, com Gabriel Mec como o meia titular.

O ataque deve ter a principal novidade, com o retorno de Carlos Vinícius. O centroavante cumpre suspensão de duas partidas impostas pela Conmebol nos jogos da Copa Sul-Americana. Braithwaite fica como opção para o decorrer do jogo contra o Fluminense.

Jovane Cabral, apresentado como reforço na sexta, está regularizado para estrear. O meia-atacante afirmou que está pronto para jogar na posição que a comissão técnica requisitar, mas que só realizou dois treinos com os novos companheiros. Caso dê boa resposta no treino de sábado, poderá ser alternativa no banco. Marlon, recuperado de fratura, também deve ser relacionado para o compromisso.

E o adversário?

O Fluminense não teve jogo no meio da última semana. A equipe carioca teve todo o período para preparar o time. E o técnico Luis Zubeldía precisou do tempo extra.

Após o empate em 1 a 1 com o Bragantino na última rodada, a equipe carioca ganhou uma série de desfalques para a partida em Porto Alegre. Os dois zagueiros da última rodada serão desfalques na Arena. Julián Millán e Jemmes sofreram lesões musculares. Mas Thiago Silva, de volta ao clube após passagem por Portugal, poderá ser utilizado novamente.

Expulso, John Kennedy será desfalque no ataque. A tendência é de que Hulk seja utilizado como centroavante.