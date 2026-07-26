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Na luta contra o Z-4, Grêmio recebe o Fluminense na Arena

Tricolor enfrenta o rival carioca neste domingo, às 18h30min, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão

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Marco Souza

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