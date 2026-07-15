Mirassol x Grêmio: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
O Tricolor, antes da parada para a Copa do Mundo, perdeu para o Corinthians na Arena e segue próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol foi derrotado pelo Athletico-PR.
Prováveis escalações para Mirassol x Grêmio
Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Shaylon. Técnico: Rafael Guanaes.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec (Monsalve); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luís Castro
Arbitragem para Mirassol x Grêmio
Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca. VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (quarteto carioca).
Onde assistir a Mirassol x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Mirassol x Grêmio
Mirassol
Ocupa a 19ª posição na tabela, com 16 pontos. Durante a parada para a Copa, contratou seis jogadores, com destaque para o volante Japa, cria da base do Cruzeiro.
O Mirassol tinha um amistoso marcado contra o Inter, mas a partida foi cancelada. Ainda assim, o time deve ser parecido com o último antes da parada para a Copa do Mundo — derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR.
Grêmio
A parada para a Copa mexeu no Tricolor, principalmente no meio de campo. Arthur deixou a equipe e voltou para a Europa. Por outro lado, Villasanti recuperou-se de lesão e está à disposição de Luis Castro.
Durante o período, o Grêmio fez três amistosos, com duas vitórias (Cascavel e Cruzeiro) e uma derrota (Chapecoense).
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