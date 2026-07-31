Grêmio e Mirassol se enfrentam neste domingo (2), às 18h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maião, em Mirassol.
O Tricolor vem de eliminação na Sul-Americana para o Bolívar. Na Copa do Brasil, eliminou o Confiança-SE na última fase da competição. Já o Mirassol superou o Bragantino na quinta fase do torneio.
Escalações para Mirassol x Grêmio
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Alesson (Gustavo Mosquito), Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes
Grêmio: Weverton; Pavon (Diego Caito), Gustavo Martins, Luis Eduardo (Wagner Leonardo) e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Amuzu, Carlos Vinicius e Tetê. Técnico: Luís Castro
Arbitragem para Mirassol x Grêmio
Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (trio do Distrito Federal). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir a Mirassol x Grêmio
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- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Mirassol x Grêmio
Mirassol
O time do interior de São Paulo venceu o Remo na última rodada do Brasileirão e deixou o Z-4 do Brasileirão após quatro meses. O goleiro Walter volta à titularidade e o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com Aldo Júnior, que teve uma grave lesão muscular. Eduardo deve ser o substituto no meio de campo.
Grêmio
A permanência de Luís Castro tem se tornado cada vez mais criticada pelos torcedores. O Tricolor enfrenta o Mirassol logo após ser eliminado pelo Bolívar nos playoffs da Sul-Americana.
Para o jogo contra o time paulista, o treinador português não poderá contar com o zagueiro Kannemann, expulso contra o Confiança-SE na quinta fase da Copa do Brasil.
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