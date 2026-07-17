Mirassol x Grêmio hoje: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
O Tricolor, antes da parada para a Copa do Mundo, perdeu para o Corinthians na Arena e segue próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol foi derrotado pelo Athletico-PR.
Escalações para Mirassol x Grêmio
Mirassol: Walter, Igor Formiga, João Vitor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson e Japa; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Villasanti, Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Arbitragem para Mirassol x Grêmio
Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca. VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (quarteto carioca).
Onde assistir a Mirassol x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Mirassol x Grêmio
Mirassol
Ocupa a 19ª posição na tabela, com 16 pontos. Durante a parada para a Copa, contratou seis jogadores, com destaque para o volante Japa, cria da base do Cruzeiro.
O Mirassol tinha um amistoso marcado contra o Inter, mas a partida foi cancelada. Ainda assim, o time deve ser parecido com o último antes da parada para a Copa do Mundo — derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR.
Grêmio
A parada para a Copa mexeu no Tricolor, principalmente no meio de campo. Arthur deixou a equipe e voltou para a Europa. Por outro lado, Villasanti recuperou-se de lesão e está à disposição de Luís Castro.
Durante o período, o Grêmio fez três amistosos, com duas vitórias (Cascavel e Cruzeiro) e uma derrota (Chapecoense).
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