Mirassol 2x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O retorno do Grêmio ao Brasileirão 2026 não foi nada positivo. Jogando no Maião, em São Paulo, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1 para o Mirassol, nesta sexta-feira (17).
Os gols do clube paulista foram marcados por Bruno Santos e Edson Carioca. O time de Luís Castro sofreu para criar, mas o artilheiro Carlos Vinícius descontou na segunda etapa.
O resultado deixa o Tricolor na 16ª posição, com 16 pontos. O Mirassol segue no Z-4, em 18º, com 19 pontos. Confira a tabela de classificação.
A próxima partida do Grêmio pelo Brasileirão será no domingo (26) contra o Fluminense. Antes, na quinta-feira (23), o Tricolor tem o jogo de ida contra o Bolívar, pelo playoff da Sul-Americana.
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