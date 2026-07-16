Ministério Público denuncia executiva do Grêmio por injúria racial

Bárbara Fonseca durante entrevista coletiva em março de 2026. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou a executiva de futebol do time feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, pelo crime de injúria racial contra um torcedor do Inter. O caso ocorreu ao final do clássico Gre-Nal disputado em 28 de março, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. O inquérito havia sido encaminhado pela Polícia Civil em abril.

A reportagem de Zero Hora entrou em contato com o Grêmio e com a dirigente. Ainda em abril, Bárbara foi denunciada em âmbito desportivo, mas foi absolvida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube acompanha o caso e presta apoio jurídico à executiva.

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O torcedor relatou em boletim de ocorrência que a dirigente do Grêmio gritou "sai filho da p***, macaco filho da p***" na saída de campo, depois da vitória gremista por 2 a 1 no Sesc Protásio Alves. Bárbara Fonseca negou a acusação.

Durante a investigação, realizada por meio da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), foram ouvidas 11 pessoas, incluindo vítima e indiciada. Três testemunhas confirmaram as ofensas raciais. As imagens das câmeras de segurança foram coletadas, porém não captaram o fato.

A partir da denúncia do MPRS, caberá ao Poder Judiciário a análise e adoção das medidas legais cabíveis. O crime de injúria racial está previsto no Art. 2º-A da Lei 7.716/89 com pena de prisão de dois a cinco anos, além de multa.

Contraponto Bárbara Fonseca

"Apesar de ainda não ter sido citada no processo, devido às informações já divulgadas reitero que acompanho com atenção o devido trâmite jurídico da denúncia feita pelo Ministério Público. Convicta da realidade dos fatos e com a consciência tranquila de que a acusação imputada a mim não procede, conforme comprovado inclusive por prova testemunhal e pelas imagens do episódio, tenho certeza de que o processo irá transcorrer no rumo da verdade, assim como foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que decretou minha absolvição do caso."