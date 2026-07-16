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Ministério Público denuncia executiva do Grêmio por injúria racial

Fato que envolveu Bárbara Fonseca e torcedor do Inter ocorreu no dia 28 de março em Gre-Nal pelo campeonato Brasileiro no Sesc

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Valéria Possamai

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