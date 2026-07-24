Grêmio

Derrota na altitude 
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Mesmo insatisfeito com resultado, auxiliar de Luís Castro mantém otimismo na Sul-Americana: "Cumprimos o plano"

Grêmio terá de vencer por mais de um gol de diferença na volta para classificar

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