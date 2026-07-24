Mesmo insatisfeito com resultado, auxiliar de Luís Castro mantém otimismo na Sul-Americana: "Cumprimos o plano"

Vitor Severino comandou a equipe na Bolívia. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em La Paz, o Grêmio não conseguiu superar o Bolívar e foi derrotado no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana por 3 a 2. Apesar da derrota, o time volta para Porto Alegre com uma diferença pequena para tirar na Arena. O pensamento é dos jogadores e também da comissão técnica.

Como Luís Castro não esteve na casamata por conta de questões médicas, o auxiliar Vitor Severino comandou o time. Ele lamentou a derrota, mas seguiu na linha de que o resultado é reversível.

— Uma derrota é sempre um resultado negativo, mas aqui no caso temos que entendê-la como a primeira parte de uma eliminatória. Isso não transforma o resultado em algo positivo, mas está no intervalo. É uma eliminatória com dois jogos. Portanto, partimos para o segundo jogo com a convicção de querer passar na eliminatória. A convicção que entramos aqui é a mesma que levamos para o segundo jogo — disse Severino, que admitiu ter visto destaques individuais e outras questões positivas na atuação gremista.

O técnico do Grêmio nesta quinta-feira (23) também reconheceu que a equipe sabia das dificuldades que enfrentaria em La Paz, principalmente por conta da altitude elevada. Mesmo assim, ele optou por não abandonar o plano de jogo montado.

— Viemos, lutamos e cumprimos o plano. A mensagem foi muito clara. Tínhamos um plano muito específico para este jogo e não podemos entrar na ansiedade de o perder só porque sabíamos que eles teriam a bola, que teriam contra-ataques, que íamos ficar cansados nos últimos 15 minutos. Sofremos, perdemos e não estamos satisfeitos com o resultado — comentou o português.

Vitor Severino ainda trouxe o relato pessoal de como encarou a altitude de La Paz. O treinador disse que a condição interfere no desempenho dos atletas não acostumados e que cada um se adapta à condição de uma forma. No aquecimento, por exemplo, alguns jogadores começaram a manifestar dificuldades.

— Tentamos chegar o mais perto possível da hora do jogo. Eu tenho a experiência própria de já ter estado em altitudes mais baixas e sempre passei muito mal. Não reajo muito bem nas primeiras horas. Alguns jogadores já tinham jogado, outros nunca tinham jogado.

A volta

O Grêmio decide a classificação para as oitavas de final na próxima quinta-feira (30), na Arena. Para se classificar, terá de vencer por mais de dois gols de diferença. Uma vitória simples leva o jogo para as penalidades.