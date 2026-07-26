Meia do Grêmio recusa proposta de venda para clube europeu

Mec segue no Grêmio, por enquanto. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Gabriel Mec não aceitou a proposta do Shakhtar Donetsk. O Grêmio já havia aceito a oferta de 12 milhões de euros pelo meia, cerca de R$ 70 milhões, mas a conclusão da negociação dependia do aceite do jogador.

A postura de Mec é a mesma das últimas janelas de transferência, quando também recusou a oferta dos ucranianos. O atleta já afirmou que seu objetivo é atuar nos principais centros do futebol europeu.

A janela de transferências para esses mercados segue aberta por mais algumas semanas. Caso nenhuma negociação avance até o fim do contrato de Mec com o Grêmio, o jogador deve buscar a renovação com o Tricolor, garantiu o empresário dele.

"Ficou alinhado entre as partes que, caso não seja concretizada uma transferência internacional até o encerramento da atual janela de transferências, o Grêmio e a representação do atleta voltarão a se reunir para tratar de uma possível renovação contratual, sempre buscando a melhor solução para o clube e para o desenvolvimento da carreira do jogador", diz um trecho do texto publicado pelo empresário Cleber Eduardo.

Mec, 18 anos, é um dos destaques do ano no Grêmio. O meia passou a ser utilizado como titular pelo técnico Luís Castro. Na temporada, o jovem tem 30 jogos. Ele marcou três gols e deu duas assistências em 2026.