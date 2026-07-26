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Meia do Grêmio recusa proposta de venda para clube europeu

Gabriel Mec não aceitou a oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

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Marco Souza

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