Meia do Grêmio é procurado por clube da Argentina

Monsalve chegou ao Grêmio em 2024, mas não conseguiu sequência no time titular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio recebeu uma consulta por um dos seus meias. O Estudiantes de La Plata procurou a direção para saber informações sobre Miguel Monsalve. Apesar da sondagem, o clube argentino não formalizou uma proposta pelo colombiano de 22 anos.

Monsalve teve 50% dos direitos econômicos comprados por US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões, na cotação da época) em 2024. O clube também acrescentou uma cláusula de opção de compra de mais 30% do meia por US$ 1,2 milhão (R$ 6,5 milhões).

O jogador participou de 62 partidas pelo Tricolor, marcou sete gols e deu cinco assistências. Na atual temporada, são 12 jogos e apenas um gol. As lesões atrapalharam o aproveitamento do meia.

Além de um problema no ombro, que prejudicou sua participação no segundo semestre de 2025, o camisa 11 também teve uma lesão no tornozelo no fim do ano passado que o tirou das atividades nesta temporada por algumas semanas.

Opções para o meio

Monsalve, Willian e Gabriel Mec são os jogadores mais utilizados pela comissão técnica como meia. Riquelme e Jefinho também estão no grupo principal, mas receberam menos chances.

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