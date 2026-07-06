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Mau desempenho de titulares em amistosos gera preocupação no Grêmio

Atuações contra Chapecoense e Cascavel ficaram abaixo do esperado

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Marco Souza

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