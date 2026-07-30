Marlon fala sobre retorno após lesão e enfatiza: "Motivação era voltar para ajudar o Grêmio"

Marlon iniciou entre os titulares contra o Fluminense. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem um "reforço" importante para a sequência da temporada. O lateral-esquerdo Marlon, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição e foi titular contra o Fluminense, na última rodada do Brasileirão.

O jogador fraturou a perna direita, em 19 de março, no jogo entre Grêmio e Vitória. Da lesão até o retorno foram 128 dias afastado dos gramados e contando com a assistência do departamento médico tricolor.

— Acho que todo mundo aqui, da sua maneira, fez parte da minha recuperação, me ajudou bastante. Acho que aqui no Grêmio a gente tem essa oportunidade de trabalhar no clube onde todos os funcionários que ajudam os jogadores são torcedores do Grêmio, acho que isso é muito diferente. São poucos clubes que têm isso, as pessoas trabalham com coração, com amor para propiciar o melhor para a gente — enfatizou Marlon, em entrevista à Grêmio TV.

Durante este período, o lateral-esquerdo enfatizou que também teve acompanhamento psicológico para tratar, além do corpo, a mente. Todo o trabalho para que pudesse voltar o mais breve possível a campo:

— Fiz um acompanhamento psicológico também nesse período, já faço, né, mas fiz um acompanhamento psicológico bem mais assíduo assim, ajudou bastante. E, cara, a motivação era voltar, era voltar a jogar, voltar a ajudar, estar presente de novo, estar participando. Sei da minha relevância dentro da equipe também, aquilo que eu posso agregar. Acho que esse era o motivacional maior — disse.

Mesmo com a situação adversa e sofrendo uma lesão grave, Marlon conseguiu tirar aprendizados para a sequência:

— Eu sempre costumo dizer que eu não levo as coisas de uma maneira ruim, acho que tudo acontece porque tem que acontecer. Foi um período de muita aprendizagem também, de dores, de sofrimento, claro, mas que me tiraram boas lições também. Ali no momento do jogo eu estava desfrutando porque eu estava me sentindo jogador novamente, voltando a fazer aquilo que eu amava — finalizou.

Com Marlon à disposição, o Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (30), às 19h, diante do Bolívar. O duelo decide a classificação à próxima fase da Sul-Americana.

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