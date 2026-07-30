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Marlon fala sobre retorno após lesão e enfatiza: "Motivação era voltar para ajudar o Grêmio"

Lateral-esquerdo foi titular no duelo contra o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão

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