Marlon comemora retorno ao Grêmio após lesão: "Me sentir jogador de novo"

Marlon foi titular no jogo contra o Fluminense. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O lateral-esquerdo Marlon está de volta ao time do Grêmio. Após recuperar-se de fratura na perna direita, em março, o jogador iniciou entre os titulares no duelo contra o Fluminense, neste domingo (26), pelo Brasileirão. As equipes empataram em 1 a 1 na Arena.

Desde a lesão até o retorno aos gramados, foram 128 dias fora. Em entrevista após o jogo, Marlon comemorou a volta, mas lamentou o empate.

— Feliz pelo retorno. É difícil falar de si mesmo quando o time não ganha, mas fico muito feliz em voltar a jogar, voltar a me sentir jogador de novo, sentir o carinho da torcida, pisar no campo. Foi muito importante jogar, muito feliz com isso. Longe ainda das minhas condições (ideais), tem erros técnicos e físicos também, mas fui até onde eu aguentava — comemorou o lateral-esquerdo, que ainda completou:

— A gente precisa vencer. Tem nos incomodado muito essa falta de vitórias, esses deslizes que a gente vem cometendo. Por muitas vezes, perdemos para nós mesmos.

O lateral ainda brincou sobre o retorno. Inicialmente, ele havia previsto uma volta aos campos em três meses. Foram quatro até a primeira partida, em casa, diante do torcedor.

— Eu disse que voltava em três meses, atrasei em um. Mas a gente conseguiu voltar no prazo estipulado. Conversei bastante com o Luís (Castro, técnico), já estava apto para jogar na Bolívia, mas pedi a ele que o retorno fosse em casa, que é o meu campo, onde estou acostumado a jogar. É diferente até para autoconfiança do jogador — contou.

Marlon também falou sobre o momento do clube e as responsabilidades do time. Atualmente, o Grêmio está a um ponto da zona de rebaixamento.

— Quem joga no Grêmio tem de entender que tem cobrança, que tem de assumir a responsabilidade. Nós que temos um pouquinho mais de experiência buscamos, nesse momento, blindar os mais jovens e chamar a responsabilidade. Então, quem veste a camisa do Grêmio sabe, não é que o futebol é imediato, mas que tu tem de entregar um resultado — ainda completou:

— Sabemos que a nossa temporada não é aquilo que esperávamos.