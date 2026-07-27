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Pausa no Brasileirão
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Luís Castro projeta o Grêmio nas copas: "Ver se temos elenco ou não para repetir a escalação"

Nas próximas três partidas, time do técnico português definirá sua vida em duas competições

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