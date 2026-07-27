Luís Castro projeta o Grêmio nas copas: "Ver se temos elenco ou não para repetir a escalação"

Treinador avaliará condição física dos jogadores para escalar o time contra o Bolívar. Renan Mattos / Agencia RBS

Os próximos três jogos do Grêmio definirão a vida do clube em duas competições. Na quinta-feira (3), o time do técnico Luís Castro enfrenta o Bolívar, no jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana. Depois, emenda duas partidas seguidas contra o Mirassol, pelas oitavas da Copa do Brasil, nos dias 2 e 5 de agosto.

Na competição continental, o Grêmio precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar às oitavas de final. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis, já que em La Paz os bolivianos venceram por 3 a 2. No torneio nacional, o jogo de ida será no interior paulista. O de volta, na Arena.

Após o empate em 1 a 1 com o Fluminense, no domingo (26), Castro analisou a hipótese de não repetir a escalação no meio da semana, provavelmente por aspectos físicos.

— O principal é fazer a gestão da equipe com dois jogos em poucos dias. Vamos olhar de forma racional para sabermos se temos elenco ou não para repetir a escalação nos dois jogos. Temos que ser muito lúcidos nesse momento e olhar para o que são os nossos grandes desafios. São dois adversários complicados. São duas grandes batalhas.

A partir de agora, o técnico gremista conta com um elenco com mais opções. O lateral-esquerdo Marlon retornou aos gramados após se recuperar de uma fratura na perna. Villasanti tem sido presença constante no time após a pausa para a Copa.

Para a Copa do Brasil, o treinador também conta com novos contratados, como o lateral direito Diego Caito, autor do gol gremista contra o Fluminense, e o atacante Jovane Cabral. Eles não estão inscritos na Sul-Americana.

— São jogadores muito importantes para dar competitividade. Outro grande reforço é o Villasanti. Uma coisa é estar no mercado com o bolso cheio e outra é estar no mercado com o bolso não tão cheio. Temos que ser mais minuciosos e estratégicos.

Nas últimas partidas, Castro optou por um meio-campo com três volantes. No domingo, os escolhidos foram Noriega, Villasanti e Nardoni. Ele analisou a formação.

— Rotulamos muito o que são os jogadores, os três volantes. O mais importante é a função de cada um deles em campo. Jogo com três volantes, mas o Villasanti tem grande capacidade ofensiva. O Nardoni chega a frente e um volante que fica mais, que é o Noriega. Me interessa mais é a função.

O Grêmio volta a jogar pelo Brasileirão apenas em 8 de agosto, quando enfrenta o São Paulo.