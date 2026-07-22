Luís Castro prepara o Grêmio com mudança no meio-campo para enfrentar o Bolívar

Dodi será titular contra o Bolívar, em La Paz. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio terá uma nova estrutura no meio-campo para a partida desta quinta-feira (23) contra o Bolívar, pela ida dos playoffs da Copa Sul-America. Luís Castro deixará Gabriel Mec e apostará em um trio de volantes formado por Dodi, Villasanti e Leonel Pérez. O jogo ocorre às 19h no Estádio Hernando Siles.

O técnico ensaiou na última terça-feira (21) a ideia para a partida na altitude de La Paz. O técnico optou por reforçar o setor de marcação, mas manter a linha de quatro defensores e três jogadores para puxar os contra-ataques.

Leia Mais Como é o retrospecto do Grêmio em jogos acima de 3 mil metros de altitude

Avaliação

Por isso, Dodi ganhou uma das vagas do setor. O meia é apontado como uma das peças disponíveis com a melhor capacidade para resistir ao ritmo de jogo que o Bolívar tentará impor.

Villasanti também é considerado um volante com mobilidade para fazer o papel de defender e atacar. Leonel Pérez deve ter a missão de auxiliar a defesa como tarefa prioritária.

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.