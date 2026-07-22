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Luís Castro prepara o Grêmio com mudança no meio-campo para enfrentar o Bolívar

Dodi, Villasanti e Leonel Pérez irão compor o setor para a partida desta quinta-feira, às 19h, em La Paz

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Marco Souza

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