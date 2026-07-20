Luís Castro não comandará o Grêmio na Bolívia; entenda o motivo

Luís Castro realizou exames médicos, mas não teve liberação para a viagem a La Paz. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio não terá Luís Castro no comando da equipe contra o Bolívar, nesta quinta-feira (23), em La Paz. Por motivos de saúde, o técnico foi recomendado a não viajar para locais de grande altitude. O auxiliar Vitor Severino será o responsável por orientar os atletas na beira do campo.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (20), o clube informou a decisão de que o treinador não estará com a delegação na viagem à Bolívia.

Em trecho do comunicado enviado, o Tricolor falou sobre a situação. "Nos últimos anos, o técnico passou por duas intervenções para tratar episódios de pneumotórax e, em virtude do histórico, o Clube submeteu Luís Castro a uma bateria de exames. Após as análises, o comandante gremista foi orientado a não viajar para locais de grande altitude."

Na temporada, Vitor Severino comandou o Grêmio no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o técnico Luís Castro não acompanhará a delegação na viagem a La Paz, para o jogo contra o Bolívar, por recomendações de saúde. Nos últimos anos, o técnico passou por duas intervenções para tratar episódios de pneumotórax e, em virtude do histórico, o Clube submeteu Luís Castro a uma bateria de exames. Após as análises, o comandante gremista foi orientado a não viajar para locais de grande altitude.

O Grêmio também informa que encaminhou o laudo, assinado em 8 de julho pelo médico Fernando Lucchese, à Conmebol. A entidade deu ciência à comunicação nesta segunda-feira e autorizou a presença do auxiliar técnico Vitor Severino como o treinador da equipe na partida."