Luís Castro lamenta produção do Grêmio em derrota para a Chapecoense: "Abaixo daquilo que deveríamos"

Luís Castro ficou insatisfeito com a produção do time. Gaúcha Esportes / YouTube/Reprodução

O segundo amistoso do Grêmio durante a intertemporada mostrou que o time de Luís Castro ainda tem muito a melhorar. Em Sinop, no Mato Grosso, a equipe foi derrotada pela Chapecoense, por 2 a 1.

Após a partida, o técnico gremista criticou a atuação da equipe no primeiro tempo do confronto e destacou a melhora na segunda etapa.

— Um segundo tempo de domínio total nosso e por isso ganhamos a segunda etapa por 1 a 0 e com muitas oportunidades. Uma primeira parte em que nós não conseguimos atacar pelos dois lados. Uma primeira etapa em que, nas três chances, o adversário fez dois gols — comentou.

Castro atribuiu a falta de efetividade no lado esquerdo durante a primeira etapa como um dos motivos que fizeram o Grêmio ter uma atuação tão diferente em capa tempo.

— Nós não conseguimos atacar pelos dois lados. Nós atacamos principalmente pelo lado direito, não conseguimos pelo esquerdo. No segundo tempo, atacamos pelos dois corredores, o que liberta mais o corredor central para entradas. No segundo tempo, conseguimos atacar pelos três setores e dominamos totalmente o adversário — explicou.

Por fim, Luís Castro fez o mesmo comentário da vitória sobre o Cascavel, na semana pasada, quando diminuiu o peso do resultado. Contudo, disse estar preocupado.

— Não me preocupa o resultado. O que me preocupa é a produção abaixo daquilo que deveríamos ter tido — concluiu.

O Grêmio volta a campo no dia 12 de julho, em amistoso contra o Cruzeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.