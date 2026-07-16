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Luís Castro lamenta posição incômoda do Grêmio no Brasileirão e estabelece meta: “Sair o mais rápido possível”

Técnico ressaltou que pontos que foram trabalhados durante a pausa para a Copa

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