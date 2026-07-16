Luís Castro lamenta posição incômoda do Grêmio no Brasileirão e estabelece meta: “Sair o mais rápido possível”

Técnico português chegou ao Tricolor no início do ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio volta a campo nesta sexta-feira (17) após a parada para a Copa do Mundo. O Tricolor enfrenta o Mirassol pela 19ª rodada do Brasileirão, tentando se distanciar da zona do rebaixamento.

O técnico Luís Castro concedeu uma entrevista ao Canal do Grêmio, no Youtube, e expôs suas expectativas para o retorno do Tricolor à competição. O português ressaltou que o time tem pontos a melhorar, mas que fragilidades já estão sendo trabalhadas.

— Espero que daqui para a frente as consigamos melhorar, temos mesmo que melhorar, temos a consciência disso (...) Este período foi muito bom para trabalharmos em campo e para trabalharmos algumas das ideias do ofensivo, defensivo, transições e esquemas táticos — afirmou.

Castro ressaltou ainda a importância de melhorar a atuação no Campeonato Brasileiro, mesmo que o Tricolor ainda esteja disputando outros campeonatos como Sul-Americana e Copa do Brasil.

— Estamos numa posição na tabela que não gostamos. Vamos tentar sair daquela zona o mais rápido possível — disse.

Na conversa, o técnico também falou a respeito do uso de jogadores da base, como Gabriel Mec e Viery, no time principal. De acordo com Castro, o projeto visa valorizar os jovens e prepará-los para o mercado.

— O clube também passou logo a mensagem de que teríamos de ter mais rendimento nesses jogadores para, depois, o mercado poder chegar de forma interessada a eles — afirma.

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O projeto deu resultado. O zagueiro Viery foi vendido para a Fiorentina, da Itália por cerca de 17 milhões de euros. Já Gabriel Mec, está sendo negociado pelo Grêmio ao Shakhtar, da Ucrânia.

— Não é surpresa o Viery ter ido, ou fala-se no Mec, ou no Pedro Gabriel, nem outros jogadores, porque foi assim que o projeto foi apresentado — explicou.

Veja a entrevista na íntegra: