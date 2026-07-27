Luís Castro lamenta empate, elogia atuação do Grêmio e garante: "Não contem comigo para desistir"

Luís Castro estava algo entre o satisfeito, o insatisfeito e o indignado após o empate do Grêmio em 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo (26). O técnico estava feliz com a atuação, infeliz com o resultado na Arena e incomodado com as críticas.

Vaiado quando o seu nome foi anunciado antes da partida, o português elogiou a atuação da sua equipe, sobretudo no aspecto defensivo. Mas perguntas mais críticas ao seu trabalho o fizeram soltar respostas mais ásperas, principalmente em relação ao futuro do seu trabalho no clube.

— Não contem comigo para desistir. O tempo é o tempo que for preciso (para o time jogar bem). Vamos fazer melhor o segundo semestre do que o primeiro semestre — enfatizou.

Castro comparou o desempenho do Grêmio deste ano com o ano passado. Disse que no Gauchão de 2025, o clube foi derrotado pelo rival e, nesta temporada, foi campeão no Beira-Rio. Também falou que a equipe segue viva na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Ele estava satisfeito com a atuação do time. O Fluminense teve uma única chance, com Hulk cobrando pênalti, e o Grêmio, na contabilidade de Castro, teve cinco.

—É uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Foi um dos melhores jogos da temporada. Uma grande organização defensiva que não permitiu qualquer finalização ao Fluminense. Atacamos pela direita, pela esquerda e pelo corredor central. Infelizmente só fizemos um gol. O Fábio teve uma grande exibição — exaltou.

Seu único porém foi avaliar que a equipe devesse ter ficado um pouco mais com a bola. Na visão dele, o time foi muito vertical e poderia ter temporizado um pouco mais as jogadas ofensivas.

Com o empate em casa, o Grêmio abriu um ponto de vantagem para o Vasco, o primeiro clube na zona de rebaixamento.

— Os resultados são uma coisa e desempenho outro. Talvez uma vitória com um jogo muito mau, talvez, fosse mais preocupante. Talvez. Minha missão é sempre os três pontos. Não quero transformar o empate em vitória. Só somamos um ponto na tabela e precisávamos mais.

O Grêmio voltar a jogar pelo Brasileirão apenas em 8 de agosto. Até lá, jogará contra o Bolívar pela Sul-Americana, na quarta-feira (30), e terá dois confrontos diante do Mirassol pela Copa do Brasil.