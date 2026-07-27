Grêmio

1 a 1 na Arena
Notícia

Luís Castro lamenta empate, elogia atuação do Grêmio e garante: "Não contem comigo para desistir"

Técnico português disse que esta foi uma das melhores atuações do seu time na temporada

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