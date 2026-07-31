Luís Castro fala sobre pedido da torcida do Grêmio pela volta de Renato: "Nunca vivi com fantasmas e sombras"

O técnico Luís Castro deu nesta quinta (30), possivelmente, sua entrevista coletiva mais difícil desde que chegou ao Grêmio, em dezembro de 2025.

A eliminação para o Bolívar, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, foi um duro golpe para o torcedor gremista, que viu mais uma atuação abaixo do esperado da equipe em 2026.

Após a partida, Luís Castro foi questionado sobre o que justifica a sua permanência no Grêmio. A resposta foi curta e direta:

— O que justifica a minha permanência é eu trabalhar todos os dias de forma digna e honesta.

Torcida pede Renato

Ele também foi direto ao descrever o sentimento após a partida:

— É um sentimento de tristeza. E de revolta interior.

Nos minutos finais da partida, quando o torcedor já havia entendido que não seria possível reverter o resultado, o técnico foi xingado por milhares de pessoas nas arquibancadas, que ainda pediram o retorno do técnico Renato Portaluppi.

— As vaias foram para mim, não para os jogadores. Os jogadores deram tudo deles, e a torcida reconheceu que os jogadores deram tudo deles dentro de campo e os apoiou durante todo o jogo — disse Luís Castro, que chamou Renato de ídolo da torcida e falou sobre os pedidos nas arquibancadas da Arena pelo retorno do eterno camisa 7:

— É normal que os ídolos sejam venerados pela sua torcida. Portanto, é normal que o nome do Renato esteja sempre presente na cabeça de cada um dos torcedores. Agora, eu nunca vivi com fantasmas, nunca vivi com sombras, nunca vivi nada disso.

Apesar do resultado, o português elogiou o grupo de jogadores e disse que o Grêmio não mereceu perder pela atuação mostrada em campo. Ele citou o número elevado de finalizações no gol adversário como ponto positivo e a quantidade elevada de passes errados como negativo.

— Eu os sinto totalmente envolvidos diariamente no trabalho e dedicados ao jogo. Isso eu sinto. Portanto, quando eu sinto os meus jogadores assim, eu os defendo sempre — disse Castro, que seguiu em defesa dos atletas:

— É impossível eu não defender os meus jogadores. É um grupo intocável.

Próximo jogo

O Grêmio volta a entrar em campo no próximo domingo (2), às 18h, contra o Mirassol, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na semana seguinte, na quarta (5), o Tricolor disputa a volta na Arena.