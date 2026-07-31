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Luís Castro fala sobre pedido da torcida do Grêmio pela volta de Renato: "Nunca vivi com fantasmas e sombras"

Tricolor perdeu para o Bolívar e deixou a competição de forma precoce

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