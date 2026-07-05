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Luís Castro expõe preocupação após amistosos do Grêmio na intertemporada

Tricolor venceu o Cascavel e foi derrotado pela Chapecoense nos dois primeiros testes

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