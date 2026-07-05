Luís Castro expõe preocupação após amistosos do Grêmio na intertemporada

Luís Castro não ficou satisfeito com as atuações gremistas. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Com uma vitória e uma derrota, o Grêmio vai para o terceiro amistoso da intertemporada com uma preocupação para Luís Castro. No próximo domingo (12), a equipe enfrentará o Cruzeiro, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

— Nós queremos sempre jogar com a mesma intensidade e com a mesma capacidade de chegar à frente, estando equilibrados atrás. Não tivemos no primeiro tempo e isso preocupa — disse o treinador após o jogo contra a Chapecoense.

Contra o Cascavel, o Grêmio empatou em 1 a 1 no primeiro tempo e fez o gol da virada na etapa final após seis alterações. Já contra os catarinenses, fez o único gol no segundo tempo, após Castro promover oito mudanças.

Meio de campo abaixo

Muito da mudança de postura do Grêmio no segundo tempo passou pelas alterações no meio de campo, principalmente nos volantes. Nardoni e Pérez foram criticados e substituídos por Noriega e Dodi.

Após a derrota para a Chapecoense, Luís Castro explicou a postura que espera no setor e a importância do meio para fazer o time funcionar no ataque.

— Ao jogarmos com um meia e dois volantes, há um jogador que precisa se libertar mais. Esse que se liberta mais é o Nardoni, ficando mais o Pérez, na posição de volante. E é isso que nós temos, porque nós não podemos chegar à frente só com o meia — afirmou Castro.

O treinador explicou o movimento que tem trabalhado com os jogadores nos treinos.

— Temos que juntar mais algum jogador entre linhas para termos capacidade de invadir os três corredores. É isso que temos pedido e temos trabalhado muito em treino — concluiu.

Busca por um armador

De olho no mercado, o Grêmio planeja contratar um meia com características de armação. A busca é por um jogador brasileiro e dentro da realidade financeira do clube.

O movimento servirá para repor a provável saída de Gabriel Mec. Monsalve é outro que pode deixar o clube.